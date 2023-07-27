شكرا لقرائتكم خبر عن مراسلة إكسترا نيوز من مهرجان العلمين: حفل أحمد سعد سيشهد مفاجآت كثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حبيبة عمر موفدة قناة إكسترا نيوز إلى مدينة العلمين الجديدة، إنّ مهرجان العلمين هو الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أن أرينا العلمين ستستضيف فعاليات حفل الفنان أحمد سعد في الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس.

وأضافت "عمر"، في رسالة على الهواء عبر قناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية لما جبريل: "منذ يومين، نشر أحمد سعد مقطع فيديو عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وقال فيه أنا هاجي أغني في العلمين الجديدة وأمشي".

وتابعت، أن حفل الفنان أحمد سعد سيشهد مفاجآت كثيرة مثلما حدث في حفل الفنان تامر حسني، ففي حفله شارك نويل روبنسون وهو إنفلونسر مؤثر كان موجودا معه على المسرح، كما شارك عدد من الفنانين مع تامر حسني على المسرح وسط أجواء رائعة ومبهجة.

وواصلت موفدة قناة إكسترا نيوز: "كل الجمهور انبهر من حفل تامر حسني، وكان الحفل مصريا بطراز عالمي، من حيث جودة الصوت والألعاب النارية والجرافيكس، كما أن الحفل عُرض على شاشات ضخمة وعملاقة بطول الممشى السياحي وهو ما سيحدث مع حفل أحمد سعد بعد قليل".