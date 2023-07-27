موسم الجيمرز 2023| موعد حفل ميريام فارس

ياسر رشاد - القاهرة - تحيي الفنانة ميريام فارس حفلها الغنائي القادم في السعودية، وذلك ضمن فعاليات موسم الجيمرز 2023، الذي يضم عددًا كبيرًا من نجوم الغناء العربي والعالمي.

موعد حفل ميريام فارس في موسم الجيمرز 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 18 من أغسطس القادم على مسرح بوليفارد رياض سيتي في العاصمة الرياض، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

فعاليات موسم الجيمرز 2023

يقدم موسم الجيمرز، تجربة خاصة لعشاق ومحبي الرياضات والألعاب الإلكترونية، بجانب الكثير من البطولات التنافسية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم.

وتشهد السعودية حفلات فعاليات جولة المملكة فعاليات جولة المملكة 2023 التي تتضمن مجموعة من الحفلات الطربية التي يحييها فنان العرب محمد عبده، إضافةً إلى عدد من الليالي الغنائية التي يشارك بها كل من رابح صقر، وأصالة، وخالد عبدالرحمن، وفهد الكبيسي، وعايض، وأصيل أبوبكر، وزينة عماد، وعدد من الفنانين المميزين من مختلف أنحاء المملكة والخليج والعالم العربي.

مسرحيات جولة المملكة 2023

وتضم الجولة عددًا من المسرحيات المميزة باستعراض مجموعة من الفنون الأدائية والتعبيرات والإيماءات؛ لتجسيد مشاهد كوميدية فريدة ومنح الجمهور تجربة مميزة بفوريتها التي تجعلهم يتقاسمون ترفيه اللحظة، ويعيشون أجواء استثنائية في مسارح المملكة التي تستضيف مجموعة أعمال مسرحية، من أبرزها مسرحية "الطيارة"، و"ذات اللايكات"، ومسرحية "مسفر الرئيس التنفيذي"، إضافة إلى أن "شقة لندن"، و"حتى لا يطير الدكان"، و"غرفة 13"، و"الحرب العالمية السادسة"، و"هادي فالنتاين"، و"ميمو"، و"قابل للنشر"، و"المحترمين"، و"تو ذا موون".

وتتميز فعاليات جولة المملكة بارتباطها برغبات المجتمع التي تلبيها الهيئة العامة للترفيه من خلال مشاريعها في مجالات الألعاب والتسوق والمطاعم والمقاهي وعدد من الأنشطة الترفيهية، عبر مشاريع تسهم في استدامتها وتعزز خياراتها المحلية بطابع عالمي فريد.