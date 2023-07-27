نجلة ممدوح وافي ضيفة "واحد من الناس" مع عمرو الليثي

ياسر رشاد - القاهرة - تحل الفنانة الشابة ياسمين وافي نجلة الفنان ممدوح وافي ضيفة على الاعلامي عمرو الليثي، في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء الأحد من برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة.

وتكشف أسرار وكواليس شخصية أم ليث التى قدمتها فى مسلسل "موضوع عائلي" ولاقت ردود فعل ممتازة من المشاهدين والنقاد.

كما تتحدث عن بدايتها الفنية كمخرج منفذ فى المسرح ، و أول عمل تليفزيونى لها كممثلة بمسلسل "إلا أنا " ، كما تكشف كواليس دورها مع الفنانة منى زكى بمسلسل "لعبة نيوتن" و دورها بمسلسل “فاتن امل حربى” .

ياسمين وافي نجلة الفنان ممدوح وافي

كما تتحدث ياسمين عن حياتها العائلية وذكرياتها مع والدها الفنان ممدوح وافى ودوره فى ثقل موهبتها الفنية من الصغر ، و تكشف عن أسرار صداقة والدها مع الفنان احمد زكى و إصابته بمرض السرطان بعد إصابة أحمد زكى بالسرطان ، و طلب أحمد زكي منه شراء مقبرة ويدفنا فيها معا.

نبذة عن ياسمين وافي

ممثلة مصرية هي الابنة الصغرى للنجم ممدوح وافي، من مواليد 29 سبتمبر، عام 1987 تخرجت من كلية الآداب وبدأت التمثيل في مسرح الجامعة.احترفت ياسمين التمثيل المسرحي بعد انتهاء الدراسة الجامعية، شاركت في مسلسل إلا أنا .

ياسمين وافي نجلة الفنان ممدوح وافي

ممدوح وافي

ممثل مصري، من مواليد عام 1951، حصل على بكالوريوس فنون مسرحية، ثم عمل في المسرح في مسرحيات عديدة مثل: (أولاد الشوارع) و(حمري جمري) و(جنون البشر) و(علي بلاطة) و(الناس إتجننت) و(بكالوريوس في حكم الشعوب)، كما عمل بالتليفزيون في عدة مسلسلات من أهمها: (عودة البدوي) و(لؤلؤ وأصداف) حيث جسد أدوار متعددة منها دور الجيجولو والشرير والوغد وقد مزج كل ذلك بأداء كوميدي أكسبه نكهة خاصة، ومن أشهر أدواره دور فؤاد في المسلسل الكوميدي يوميات ونيس.