كلمات أغنية كعبك علي لـ رامي صبري

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق الفنان رامي صبري، أغنية جديدة بعنوان “كعبك علي”، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

أغنية “كعبك علي” من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، توزيع جلال حمداوي.

كلمات أغنية كعبك علي رامي صبري

"سألونى حبيبى ياما سألونى

فى أحلى مِنك ف عيونى

سألونى حبيبى ياما سألونى

فى أحلى مِنك ف عيونى؟

أنا قُلت لا لا لا لا طبعا ً مفيش أحلى

مالقتش ف الدنيا حد ف جمالك ده

انت كعبك علي جامِد وأكدتلي

حظى جه من السما يوم ما قربتلي

انت كعبك علي جامِد وأكدتلي

حظى جه من السما يوم ما قربتلي

من يومى ب أحِبك من يومى

وأنت اللى بِتحليلى يومى

من يومى ب أحِبك من يومى

وأنت اللى بِتحليلى يومى

فى حد وإنت معاه تنسىّ الحياه وياه

قصدي عليك إنت مالقتشي زيك لا

إنت كعبك علي جامد وأكدتلي

حظي جه من السما يوم قربتلى

إنت كعبك علي جامد وأكدتلي

حظي جه من السما يوم قربتلى ".

طرح الفنان رامي صبري، آخيرًا أغنية بعنوان "أنت الأصل"، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".

وتعاون رامي في أغنية "أنت الأصل" مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي ومكس وماستر تميم.

وتقول كلماتها:" أنا من قبل ما اقابلك وأنا عارفك أنا حافظك صم

ولا بعدك ولا قبلك مش شايف حاجة تانية أهم

أنت وبس حبيبي أنت وبس مهم

أنت الأصل مفيش زيك

دا يا دوب بتقولي ازيك

بلقى الفرحة ملزماني ومشوفتش منك تاني

يا مغرقني في حنية

في الحب اتوصيت بيا

وحنانك بقى بزيادة الله مايقطع لك عادة

اسمك مزيكا تتغنى

طب وحياة اللي ما بينا

إني محبتش حياتي غير بوجودك يا حياتي ".