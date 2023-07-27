وفاة المطربة الأيرلندية سينيد أوكونور

ياسر رشاد - القاهرة - رحلت عن عالمنا أمس، المطربة الأيرلندية «سينيد أوكونور» عن عمر يناهز 56 عامًا بعد صراع مع المرض، تاركة إرثًا فنيًا رائعًا.

واشتهرت المغنية الأيرلندية عالميًا عام 1990، من خلال أغنية «Nothing Compares 2 U»، والتى حققت نجاحًا هائلاً واحتلت المرتبة الأولى فى العديد من الدول.

عُرفت أوكونور بإثارتها للجدل فى محطات كثيرة من مسيرتها الفنية، واستخدمت موسيقاها وكلمات أغانيها للتعبير عن آرائها ومواقفها السياسية والاجتماعية، وفى 2017 قامت بتغيير اسمها إلى «ماجدة داويت»، وأعلنت عن اعتناقها الدين الإسلامى، وقامت بتغيير اسمها مجددًا إلى شهداء صدقات.

ونشرت سينيد أوكونور، على حسابها على موقع تويتر صورة وهى ترتدى الحجاب، كما أعادت نشر فيديو لها بتاريخ 19 أكتوبر وهى تحاول أن تقوم بتأدية الأذان، وعلقت على المقطع قائلة: «لقد تدربت على تأدية الأذان مئات المرات، ولكنى أعد الجميع أننى سوف أتمكن من تأديته على نحو أفضل بكثير من هذا المقطع».

وقالت أوكونور فى منشور لها : «أفخر باعتناقى الإسلام.. هذه النتيجة الطبيعية التى يمكن أن يتوصل إليها أى عالم بالأمور الدينية.. جميع الكتب المقدسة تقود إلى الإسلام الذى يجعل جميع الكتب المقدسة الأخرى غير ضرورية».

وكانت آخر تغريدة للراحلة خاصة بابنها، حيث كتبت «كنت أعيش جثة هامدة منذ وفاته، كان حبّ حياتى، كان النور لقلبى، كنّا روحًا واحدة فى جسدين، الشخص الوحيد الذى أحبنى إلى أبعد حدود، أنا تائهة من دونه».

جاءت وفاة الفنانة الراحلة بعد وفاة نجلها صاحب الـ17 عامًا، فى يناير 2022 عقب هروبه من المستشفى أثناء محاولته الانتحار.

سينيد أوكونر هى مغنية أيرلندية وشاعرة، ولدت فى 8 ديسمبر 1966، اشتهرت عالميًا فى التسعينيات وكان لها تأثير كبير على صناعة الموسيقى.