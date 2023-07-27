شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة هدى: لم أتوقع نجاح "شغل البخور شغال" بهذا الشكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المطربة هدى عنتر عن سعادتها لنجاح أغنيتها الأخيرة "شغل البخور شغال"، وقالت فى تصريح لـ"الخليج 365": "الحمد لله على النجاح ووصول المشاهدة على يوتيوب إلى 3 ملايين مشاهدة"، لافتة إلى أنها لم تتوقع هذا النجاح الكبير، ووجهت الشكر لكل من حرص على دعمها فى الأغنية وأضافت أنها انتهت من تسجيل عدد من الأغانى تتمنى أن يكونوا على نفس مستوى أغنية "شغل البخور شغال".

وأشارت إلى أن أمامها فرصة للعودة إلى عالم التمثيل مرة أخرى بعد الابتعاد فترة، حيث معروض عليها عمل درامى ما زالت لم تتخذ قرار في الموافقة عليه، لافتا إلى أنها تحب التمثيل وخلال الفترة الماضية شاركت فى عدد من الورش الفنية حتى تثقل موهبتها التمثيلية.

وحلت المطربة هدى عنتر ضيفة على برنامج "يا عين يا ليل" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365” ويقدمه الصحفى عادل عبد الله، وقالت هدى خلال اللقاء إن نقطة ضعفها في الحياة هى ابنتها جميلة وعائلتها، لافتًا إلى أن أزمة الكورونا أظهرت معادن الناس الطيبة التي كانت دائمًا سند لها وهم عائلتها وأكدت هدى أنها مستورة وأنها في أى أزمة تجد عائلتها في ظهرها نافية ما نشر مؤخرًا أنها أفلست ولا تجد ما تستطيع به الصرف على دروس ابنتها.