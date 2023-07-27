شكرا لقرائتكم خبر عن بروفات حفل "هارموني عربى" فى مهرجان العلمين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى فرقة "هارموني عربى" حفلا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، والفرقة هى كورال عبارة عن مجموعة من طلاب جامعة عين شمس، ويبلغ عددهم أكثر من 100 عضو، ويقدمون أغاني فلكورية وكلاسيكية، فضلا عن إعادة توزيع الأغاني الجديدة.

وكانت الإعلامية سارة سراج، قد قالت خلال تغطية خاصة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إن منافسة البادل تعد أول بطولة دولية مُقامة في مدينة العلمين الجديدة، متابعة: «ستكون منافسة البادل صعبة إذ تقام على الرمال، لذلك تحتاج إلى لياقة بدنية ومجهود أكبر"».

وتابعت: «حفل الفنان أحمد سعد ينطلق اليوم في تمام الساعة الـ10 مساءً»، لافتة إلى أن بطولة البادل المنعقدة في مهرجان العلمين الجديدة تضم أكثر من 100 لاعب من كل دول العالم، منهم 30 لاعبًا من أفضل لاعبي العالم كله.