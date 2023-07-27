شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار وحمدي الوزير يقدمان واجب العزاء في الشاعر الكبير شوقي حجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان الكبير علي الحجار والفنان حمدي الوزير على تقديم واجب العزاء في الشاعر الكبير شوقي حجاب ، الذي وافته المنية أمس بعد صراع مع المرض ، كما حرص عدد من الفنانين علي تقديم واجب العزاء مثل المخرج مجدي أحمد علي ، والمخرج خالد جلال ، والفنان شريف إدريس والكينج محمد منير .

ولد شوقى شوقي حجاب، في المطرية - دقهلية عام 1946، تربى في كنف أب أزهري كان يكتب الشعر ويقتني الكتب ويعشق الثقافة، وأم متعلمة تقرأ وتمتلك خيالاً خصبًا وتراثًا من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات.

تعلم على يد أبيه عروض الشعر وتعرف على مكتبته، وقد ساعده على الاتجاه لكتابة الشعر كل من أبيه وأخيه الأكبر الشاعر المعروف سيد حجاب، ورغم كتابته الشعر والأغنية للكبار، إلا أن الكتابة للطفل لها النصيب الأكبر في اهتماماته، وتميز ابداعه في مجال البرامج والدراما التلفزيونية وكذلك في مسرح الطفل، درس أيضًا الإخراج بمعهد السينما ومارسه.

شارك الشاعر شوقى حجاب بتأليف العديد من الأغانى التي قدمت على شاشة التليفزيون والسينما منها، "سكر وبنجر" و"كوكي كاك" وأغنية "الكتكوت والبيضة" من فيلم "العاشقة" وكلمات أغاني مسلسل "نادي الأصدقاء، كما خاض تجربة الإخراج في بجزئى "كوكى كاك"، ومسلسل الكرتون "تونة ننة".