شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم مستر إكس يحقق 35.6 مليون جنيه فى أول أسبوع عرض بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم مستر إكس للنجم أحمد فهمى إيرادات بلغت 4.326.857 ريالا سعوديا بما يعادل 35.670.256 جنيها مصريا، وذلك خلال أول أسبوع عرض بالمملكة العربية السعودية، إذ انطلق الفيلم هناك يوم الخميس الماضى الموافق 20 يوليو الجارى.

وأصبح مستر إكس الفيلم الأعلى تحقيقاً للإيرادات فى مشوار أحمد فهمى السينمائى منذ انفصاله عن هشام ماجد وشيكو، إذ تخطت إيراداته فى دور العرض المصرية 27 مليون جنيه خلال 4 أسابيع عرض متفوقاً على إيرادات فيلم "الكويسين" الذى كان قد حصد إيرادات بلغت 22 مليون جنيه عند عرضه فى عام 2018.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

وتعتمد أحداث فيلم مستر إكس على ظهور عدد كبير من صيوف الشرف وعلى رأسهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، بيج رامى، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم ومن نجوم الرياضة مجدى عبد الغنى، جمال حمزة، إبراهيم فايق.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.