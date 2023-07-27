شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن إيهاب عبد الواحد: أنا مجنون بحب تشارلى تشابلن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الملحن إيهاب عبد الواحد، إن المسرح الغنائى أساسه المزيكا، وفي بداية مشوارى كنت متخصص في المسرح الغنائى وفاجئة وجدت أنه لا يوجد مسرح غنائى في مصر .

وأضاف الملحن إيهاب عبد الواحد، في تصريحات لبرنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى:"بعد ذلك لجأت للإعلانات وقدمت إعلان "راح فين زمن الشقاوى، وما جعلنى أدخل مجال الإعلانات أنه لا يوجد لدى مشروعات غنائية في المسرح".

وتابع الملحن إيهاب عبد الواحد :"أنا مجنون بحب تشارلى تشابلن وأحبه للغاية لأنه الممثل الوحيد الذي كان يلحن موسيقى تصويرية ويلحن أغانيه ".

ويحل أبطال وصناع مسرحية "تشارلي شابلن" ضيوفاً على برنامج "معكم منى الشاذلي"، في الحلقة المقرر إذاعتها مساء اليوم الخميس على قناة cbc.