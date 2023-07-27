شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص يقدم واجب العزاء فى الشاعر شوقي حجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة الخليج 365، على تقديم واجب العزاء في الشاعر الكبير شوقي حجاب الذي وافته المنية أمس بعد صراع طويل مع المرض، كما حرص عدد من الفنانين على الحضور وتقديم واجب العزاء مثل الكينج محمد منير، والفنان علي الحجار، والمخرج خالد جلال، والفنان حمدي الوزير.

ولد شوقى حجاب شوقي حجاب، في المطرية - دقهلية عام 1946، تربى في كنف أب أزهري كان يكتب الشعر ويقتني الكتب ويعشق الثقافة، وأم متعلمة تقرأ وتمتلك خيالاً خصبًا وتراثًا من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات.

تعلم على يد أبيه عروض الشعر وتعرف على مكتبته، وقد ساعده على الاتجاه لكتابة الشعر كل من أبيه وأخيه الأكبر الشاعر المعروف سيد حجاب، ورغم كتابته الشعر والأغنية للكبار، الاَّ أن الكتابة للطفل لها النصيب الأكبر في اهتماماته، وتميز إبداعه في مجال البرامج والدراما التليفزيونية، وكذلك في مسرح الطفل، درس أيضًا الإخراج بمعهد السينما ومارسه".

شارك الشاعر شوقى حجاب بتأليف العديد من الأغانى التي قدمت على شاشة التليفزيون والسينما منها، "سكر وبنجر" و"كوكي كاك" وأغنية "الكتكوت والبيضة" من فيلم "العاشقة" وكلمات أغاني مسلسل "نادي الأصدقاء، كما خاض تجربة الإخراج في بجزئى "كوكى كاك"، ومسلسل الكرتون "تونة ننة".