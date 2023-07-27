شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أحمد البوهي: تشارلي شابلن له تأثير كبير على السينما العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج أحمد البوهي مخرج مسرحية تشارلي شابلن، إن تشارلي شابلن شخصية مهمة للغاية في تاريخ السينما وكان له تأثير كبير على السينما العالمية، وقمنا بعمل بروفات خلال 1600 ساعة"

وأضاف مخرج مسرحية تشارلي شابلن، خلال برنامج معكم المذاع على قناة سى بى سى :"الفنانة داليا الجندى عملت معها منذ سنوات وعرض عليها فكرة مسرح تشارلى تشابلن وأعجبت بها".

وتابع مخرج مسرحية تشارلي شابلن، :" تشارلى تشابلن قدمت 53 فيلما واخترنا أكثر الأفلام المؤثرة في تاريخه، والفنان محمد فهيم من أكثر الفنانين المجتهدين الذين عملت معهم في حياتى ويعمل على نفسه ولديه موهبة ويحب عمله للغاية وكان يريد بروفات كثيرة للغاية للمسرحية ".