خبر مروّع عن النجمة اللبنانية مايا دياب!

كتب امير فتحي في الخميس 27 يوليو 2023 11:44 مساءً - أعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن إلغاء حفلها المقرر في سوريا بسبب تعرضها لحالة صحية طارئة أدت إلى دخولها المستشفى.

مايا دياب تصاب بتسمم حاد

وكتبت عبر “تويتر“: “أعتذر من الجمهور السوري والقيّمين على مهرجان “روزا داماس” عن إحياء الحفل المقرر غدا ٢٧ تموز بسبب تسمم حاد تعرضت له ودخول المستشفى بسببه… بتمنى التقي فيكم قريبًا جدًا وبظروف أفضل. كل الحب”.

مايا دياب

وكانت قد احتفلت الفنانة مايا دياب بيوم عيد الأم، ونشرت جلسة تصوير جديدة برفقه والدتها وابنتها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت مايا دياب في تويتة لها: “الأم.. حيثُ تبدأ الحياة وحيثُ تنتهي الحياة.. ‏والباقي تفاصيل ممتعة ⁧‫#عيد_الأم‬⁩”.

على جانب آخر، تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فيديوهات من الحفل للنجوم مايا دياب وفارس كرم وراغب علامة وهم يرقصون ويغنون معا.

ظهرت مايا دياب في فيديو ترقص مع راغب علامة على أنغام أغنية “شيك شاك شوك” و”الغزالة رايقة”.

آخر أعمال مايا دياب

وكانت المطربة اللبنانية مايا دياب طرحت مؤخرا أحدث إنتاجاتها الفنية عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وأطلقت كليبا غنائيا جديدا يحمل اسم (تقلان) والذي تتعاون فيه مع الشاعر أيمن بهجت قمر

يشار إلى أن آخر أغنيات الفنانة مايا دياب كانت أغنية “حلو ده” من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

كذلك طرحت مايا دياب مؤخرا أحدث كليباتها الغنائية بعنوان “ديالي” حيث غنتها باللهجة المغربية لأول مرة.

الخليج 365

الخليج 365