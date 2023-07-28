شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز وأحمد مجدى ومنير مكرم فى عزاء الراحل شوقي حجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء في الشاعر الكبير شوقي حجاب، والذي وفاته المنية أمس بعد صراع مع المرض، حيث حضر كل من الفنان أحمد عبد العزيز، والفنان أحمد مجدي، والفنان منير مكرم، والكاتب والإعلامي محمد الغيطي، والموسيقار صلاح الشرنوبي والكاتبة رشا عبد المنعم.

ولد شوقى حجاب شوقي حجاب، في المطرية - دقهلية عام 1946، تربى في كنف أب أزهري كان يكتب الشعر ويقتني الكتب ويعشق الثقافة، وأم متعلمة تقرأ وتمتلك خيالاً خصبًا وتراثًا من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات.

تعلم على يد أبيه عروض الشعر وتعرف على مكتبته، وقد ساعده على الاتجاه لكتابة الشعر كل من أبيه وأخيه الأكبر الشاعر المعروف سيد حجاب، ورغم كتابته الشعر والأغنية للكبار، الاَّ أن الكتابة للطفل لها النصيب الأكبر في اهتماماته، وتميز ابداعه في مجال البرامج والدراما التلفزيونية وكذلك في مسرح الطفل، درس أيضًا الإخراج بمعهد السينما ومارسه".

شارك الشاعر شوقى حجاب بتأليف العديد من الأغانى التي قدمت على شاشة التليفزيون والسينما منها، "سكر وبنجر" و"كوكي كاك" وأغنية "الكتكوت والبيضة" من فيلم "العاشقة" وكلمات أغاني مسلسل "نادي الأصدقاء، كما خاض تجربة الإخراج في بجزئى "كوكى كاك"، ومسلسل الكرتون "تونة ننة".