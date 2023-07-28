شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أيمن الشيوي: كان هناك حب وإخلاص خلال أداء مسرحية تشارلى تشابلن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الفنان أيمن الشيوي، إن علاقته بمدحت العدل قوية للغاية وعملت مع الفنان محمد فهيم قبل ذلك، وعندما قرأت سيناريو مسرحية تشارلى تشابلن لم أنتظر وأن أصبت بحالة صمت كبيرة .

وأضاف الفنان أيمن الشيوى خلال برنامج معكم، المذاع على قناة سي بى سى :"قلت لهم أنهم يقدمون رعض سيغير تاريخ المسرح، وقدمت عملت مسرح غنائى قبل ذلك".

وتابع أيمن الشيوى :"كان هناك حب وإخلاص خلال أداء المسرحية وكل شخصية في العمل قدمت دورها على أكمل وجه، وكان هناك ألحان عيمة وكلمات أغانى متميزة ".