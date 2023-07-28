شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أيمن الشيوي: كان هناك حب وإخلاص خلال أداء مسرحية تشارلى تشابلن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قال الفنان أيمن الشيوي، إن علاقته بمدحت العدل قوية للغاية وعملت مع الفنان محمد فهيم قبل ذلك، وعندما قرأت سيناريو مسرحية تشارلى تشابلن لم أنتظر وأن أصبت بحالة صمت كبيرة .
وأضاف الفنان أيمن الشيوى خلال برنامج معكم، المذاع على قناة سي بى سى :"قلت لهم أنهم يقدمون رعض سيغير تاريخ المسرح، وقدمت عملت مسرح غنائى قبل ذلك".
وتابع أيمن الشيوى :"كان هناك حب وإخلاص خلال أداء المسرحية وكل شخصية في العمل قدمت دورها على أكمل وجه، وكان هناك ألحان عيمة وكلمات أغانى متميزة ".
ويحل أبطال وصناع مسرحية "تشارلي شابلن" ضيوفاً على برنامج "معكم منى الشاذلي"، في الحلقة المقرر إذاعتها مساء اليوم الخميس على قناة cbc.
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