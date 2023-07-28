شكرا لقرائتكم خبر عن كايروكى يتألق فى حفله الغنائى بالتجمع الخامس بأجمل أغنياته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا فريق كايروكى، اليوم الخميس، حفلا غنائيا بالتجمع الخامس وسط حضور جماهيري كبير، وقدم كايروكي خلال الحفل مجموعة من أغانيهم القديمة وألبومه الجديد "روما"، وأغاني مسلسل ريفو لأول مرة مع الجمهور، بالإضافة إلى باقة متنوعة من أغانيهم المحببة للجمهور، وشهد الحفل حضور العديد من الشخصيات العامة والفنانين.

يذكر أن فريق "كايروكي" طرح مؤخرا ألبوم "روما"، والذي ضم 12 أغنية، وهم "ساموراي، زمن الكلام، جوني كاش، أنا نجم، بسرح وأتوه، روما، روبرتو، كوسارتيكا، متوحشنيش، جيمس دين"، إلى جانب أغنية "نفسي أحبك" بالتعاون مع سارة مول، و"تارانتينو" بالتعاون مع مغني الراب مروان بابلو.

ويقام الحفل الثاني يوم السبت المقبل مع العديد من المفاجآت، وهو الأمر الذى برز للوهلة الأولى من طريقة اختيار الأغاني وأسمائها خاصة عبر 3 أغانٍ حملت أسماء مشاهير ما بين مغنيين راحلين ومخرج سينمائى وهم على الترتيب "جيمس دين" و"جوني كاش"، بالإضافة لـ "تارانتينو".

فريق "كايروكى" يعد من أشهر الفرق الغنائية فى مصر، بدأت الفرقة بشكل رسمى فى 2003، وهى الآن مكونة من خمسة أفراد، هم: أمير عيد "غناء وجيتار"، شريف هوارى "جيتار وصوت"، تامر هاشم "درامز"، آدم الألفى "باص جيتار"، شريف مصطفى (أورج)، وقد حققت الفرقة نجاحا كبيرا منذ 2011 بعد أغنية "صوت الحرية".