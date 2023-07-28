بلاغ للنائب العام من حسن شاكوش ضد زوجته السابقة.. ما هي العقوبة المنتظر تطبيقها عليها بتهمة الطعن في شرفه؟!

كتب امير فتحي في الجمعة 28 يوليو 2023 12:50 صباحاً - تقدم المحامي محمد أبو العلا، موكلا عن المطرب الشعبي حسن شاكوش، ببلاغ للنائب العام، ضد ريم طارق طليقة المطرب، يتهمها فيه بالتعدي بالسب والقذف بعبارات خادشة للحياء في أحد البرامج التلفزيونية واتهامه بأفعال غير أخلاقية وغير مشروعة وارتكاب الرذيلة في نهار شهر رمضان المبارك مع ممثلة مشهورة.

شاكوش يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ريم طارق

وذكر البلاغ المقدم من حسن شاكوش أن طليقته ريم طارق ظهرت في أحد البرامج التليفزيونية، بتاريخ 17-7-2023، وقامت بسبه وقذفه باتهامات غير أخلاقية واتهامه بفعل الرذيلة في نهار رمضان واتهامه بعلاقة غير مشروعة مع ممثلة مشهورة بالكذب والافتراءات غير حقيقة.

وأشار شاكوش في بلاغه ضد طليقته ريم طارق قامت باتهامه بقبض تبرعات من منصة التيك توك، وأخذها لحسابه الخاص وسبه وقذفه والتشهير به وبعائلته وهو طعن في العرض والشرف، ويوجد مقطع فيديو بهذه الإساءات مما تسبب له بأضرار نفسية ومعنوية ومادية لقيامها بالتشهير به، وتشويه سمعته على مرئى ومسمع الجميع، ولو أوجبت تلك الأفعال تسبب احتقاره، وتلك الأفعال تقع تحت يعاقب عليها القانون طبقا للمادة 308 مكرر من قانون العقوبات.

العقوبة المتوقعة لـ طليقة شاكوش

كشف أحمد عبدالحكيم المحامي، العقوبة المنتظر تطبيقها علي ريم طارق طليقة المطرب الشعبي حسن شاكوش، بعد تقديمه بلاغا ضدها للنائب العام يتهمها بالطعن في شرفه وسمعته والخوض في عرضه.

وأوضح “عبدالحكيم” أن ريم طارق ارتكبت جريمة السب والقذف والتشهير، وذلك يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن ٦ شهور والغرامة، موضحا أن قيمة الغرامة سلطة تقديرية للقاضى.

وأفاد أن العقوبة الحبس والغرامة معًا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.

رد شاكوش علي اتهامات ريم طارق له

وخرج مؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، عن صمته، للرد على اتهامات طليقته بخيانتها في نهار رمضان.

وفي هذا السياق، نشر “شاكوش” عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” صورة الفنانة حورية فرغلي معلقًا عليها بقوله:”جمهوري الغالي كل معاني الشكر ليكم ولكل شخص متفهم الموقف وشاركني البوست أنا شفت معظم التعليقات ومحترم كل شخص وكل كلمة حتى لو هي عكسية، الحقيقة دائما عند ربنا وسكوتي وعدم ردي شيء مريحني أكثر من الكلام”.

وتابع: “لكن في شيء يخص فنانة جميلة كلنا بنحبها وبنحترمها وحقيقي أنا لا أعلم صحة الكلام اللي بيتقال ولكن أنا من خلال صفحاتي الرسمية بحب أقول إن الفنانة حرية فرغلي لا يمسني بيها أي شيء غير إنها زميلة وصديقة عمل ومش فاهم سبب وجود سيرتها في الموضوع إيه من خلال البرامج”.

واختتم منشوره على “فيسبوك” بقوله” أنا دلوقتى كلامي للإعلام أرجوكم بلاش تشاركوا الناس كلام غلط كفاية كلام في تفاصيل وحياة شخصية اللي ظاهر للناس يخص الناس أنا دلوقتي بمتنع عن أي كلام في حاجة تخص حياتي الشخصية أرجوا أرجوا احترام رغبتي مع احترامي لكل الصحافة المصرية ولكن الأخبار غير الحقيقية دي بتضعف موقفكم في يوم من الأيام لما الحقيقة تبان كل الاحترام والتقدير ليكي يا فنانة يا كبيرة وبعتذرلك مرة أخرى عن أي شيء اتحطيتي فيه”.

تصريحات ريم طارق مع بسمة وهبة

وفي وقت سابق قالت ريم طارق طليقة حسن شاكوش: “حسن في نهار رمضان كان على علاقة بممثلة مشهورة وتعاني من مشكلة صحية منذ فترة طويلة وفي أحد الأيام بعد عودته من عندها في شاليه بالعين السخنة بعتت له رسالة بتقول: “أنت وصلت يا حبيبي” وبينهم علاقة، وطوال الـ30 أيام في شهر رمضان كان بيعمل العلاقة مع الممثلة المشهورة وكانوا مع بعض ومرة حاولت تسمعني صوتها بضحكتها”.

وردًّا على سؤال بسمة وهبة والذي قالت فيه اذكري الحرف الثالث من اسمها لتجيب طليقة “شاكوش” ساخرة: “تالت حرف من اسمها حرف الراء”.

أموال حسن شاكوش من التيك توك

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور”: “من ضمن الحاجات في رمضان اتفق معايا يطلع لايف يصور على تيك توك علشان بتجي له هدايا، وكان بيطلع يقول يحرم على أي جنيه يجي لي من تيك توك وهتبرع به لجمعيات خيرية للأطفال وأنا فرحت أوي إني هاخد الفلوس وأوديها وتفاجأت إنه بعد مع خلص لايفات اختفى وقال لي لأ مفيش فلوس هتبرع بيها”.

وعد حسن شاكوش الذي لم يفِ به

وتابعت طليقة حسن شاكوش: “طلعت له من لايفات تيك توك في رمضان حوالي 30 ألف دولار وخدها وما اتبرعش بيها لأي جمعيات”.

علم حسن شاكوش بأن زوجته مطلقة

وأردفت: “حسن شاكوش كان يعلم إنني سبق لي الزواج وأني مطلقة قبل أن يتزوجني، وسأل عليَّ من 3 سنين قبل انفصالي عن زوجي السابق”.

الخليج 365

الخليج 365