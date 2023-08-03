شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى: بث حفلات مهرجان العلمين يتيحها أمام 400 مليون مواطن مصرى وعربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الناقد الكبير طارق الشناوى بإعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إذاعة حفلات مهرجان مدينة العلمين الجديدة، مؤكدا أن مصر طيلة عمرها تنقل حفلات ناجحة منذ حفلات أضواء المدينة فى الخمسينيات من القرن الماضى، وكانت تنقل عن طريق الإذاعة، وهذا ما يمنح قيمة وحياة للحفلات لأن قيمتها تعتمد على عدد الجمهور الذى شاهدها.

وأضاف طارق الشناوى فى تصريح لـ"الخليج 365": عندما تنقل هذه الحفلات عن طريق التليفزيون يتابعها 400 مليون مواطن فى الوطن العربى كله، والفنانون المصريون لهم وجود عربى فى كل البلاد ، وتضمن تفاعل عدد من الجمهور المصرى والعربى عبر الشاشات.

وتابع: البيت المصرى والعربى ارتبط بالسهرات الكلثومية كل شهر ، وأنا واثق أن الحفلات ستنقل بقوة إبداعية على مستوى الإخراج ، ونشكر الشركة المتحدة لأنها تنبهت إلى أهمية نقل الحفلات حتى تصبح المتعة لكل المصريين والعرب .

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إذاعة حفلات مهرجان مدينة العلمين الجديدة للترفية، وذلك تماشيا مع سياسة الشركة الهادفة لتقديم خدمات متميزة لجميع أفراد الأسرة ومشاهدي قنواتها، وإيماناً منها بأهمية الترفية ضمن خطة قنواتها وبرامجها المتنوعة.

ومن المقرر أن تذيع قناتا "الحياة" و"سي بي سي" في العاشرة من مساء اليوم على الهواء مباشرة، الحفل الساهر الكبير للنجم مدحت صالح والنجمة ريهام عبد الحكيم. وفي نفس التوقيت سيتم إذاعة الحفل الضخم للنجم تامر حسني، على قناة "دي إم سي".

كما سيذاع في العاشرة من مساء غدا الجمعة حفل المطرب أحمد سعد على قناة "أون".

يذكر أن مهرجان مدينة العلمين للترفية، انطلق يوم 13 يوليو ويستمر حتى 26 أغسطس المقبل، إذ يستضيف المهرجان نحو مليون زائر من داخل مصر والوطن العربي.

كما تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة في أحداث مهرجان العلمين الرياضي، فضلا عن أن المهرجان يضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، بالإضافة إلى معارض والعديد من الحفلات الغنائية لأبرز الفنانين من مصر والوطن العربي.