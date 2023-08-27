ظهور مُحرج لـ عمرو يوسف “بالمكياج” في مهرجان القاهرة للدراما: هكذا علّق نجوم الفن!

كتب امير فتحي في الأحد 27 أغسطس 2023 02:44 صباحاً - رموش اصطناعية وأحمر شفاه على إحدى الصور التي التقطتها الاعلامية بوسي شلبي للفنان عمرو يوسف، والتي على ما يبدو استخدمت فيه بوسي عن طريق الخطأ فلتر ميك أب.

فلتر مكياج بوسي شلبي يضع عمرو يوسف في موقف محرج

وبعد استغراب من الجمهور على صورة عمرو قال عبر “إنستجرام” من حفل مهرجان القاهرة للدراما، وعمري ما هتصور مع بوسي شلبي تاني”.

تعليقات نجوم الفن على صورة عمرو يوسف

واستغل عدد من أصدقاء عمرو يوسف الموقف للمزاح معه من خلال التعليقات التي انهالت عليه، وكان من بينها شيكو الذي علق قائلاً: “أنت شكلك بوسي أكثر” في إشارة لظهوره هو فقط في الصورة بالمكياج.

بينما سخر الفنان فتحي عبد الوهاب من ظهوره بوجنتين باللون الأحمر قائلاً:” ما شاء الله يا عمرو .. (الدموية) طاله منك”، وتسببت الصورة في نوبة ضحك للفنانة منى زكي التي علقت: “مش قادرة حموت”.

واكتفت الفنانة كندة علوش، زوجة عمرو يوسف، بوضع إيموجي ضاحك على الصورة، وهو ما فعله كل من أحمد فهمي ودرة وهنا الزاهد ومحمد شاهين وإسلام جمال، أما الفنان أحمد السعدني فعلق ساخرا: “هحولك لمسخ دميم”.

الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما

وتنعقد الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما هذا العام تحت عنوان “60 سنة دراما” وذلك في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

وتحمل النسخة الثانية من المهرجان هذا العام بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت في شهر سبتمبر من العام الماضى 2022، حيث تتميز بشكلها التنظيمي الجديد، بحضور فني على مستوى راق.

لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

وضمت لجنة تحكيم النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما كل من المخرج جمال عبد الحميد رئيسا، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين، والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

جوائز مهرجان القاهرة للدراما

وتضم فروع جوائز مهرجان القاهرة للدراما كل من: “أفضل مسلسل، وأفضل مسلسل كوميدي، وأفضل مخرج، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل ممثل دور ثان، وأفضل ممثلة دور ثان، وأفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، وأفضل مؤلف، وأفضل تصوير، وأفضل ديكور، وأفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر”.

جوائز الجمهور في مهرجان القاهرة للدراما

ولأول مرة هذا العام تم استحداث جوائز باسم الجمهور في مهرجان القاهرة للدراما، حيث يشارك الجمهور في اختيار 7 جوائز في فروع: “أفضل ممثل دور أول، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل وجه صاعد، أفضل مخرج، أفضل مسلسل”.

وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية كشف في وقت سابق عن سبب إضافة جائزة الجمهور بجانب جائزة لجنة التحكيم في القاهرة للدراما في نسخته الثانية.

وقال أشرف زكي: “مهرجان القاهرة للدراما أضاف بعض الإضافات في الدورة الثانية وهي استفتاء الجمهور بجانب استفتاء لجنة التحكيم لأن فيه أعمال درامية كثيرة بتنجح نجاح جماهيري، وقد لا يرى النقاد أو المتخصصون ما يتسم بالتميز فيها”.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية: “الجمهور هيقول رأيه وأنا أتمنى أنه يكون فيه تباين بين الرأيين، وكمان عندنا فقرات مهمة جدا في التكريمات الأولى.. بعنوان (شكرا أسعدتمونا) والفقرة الثانية بعنوان 60 سنة دراما اللي قدمتها مصرنا الحبيبة.. احنا بلد نور الشريف وأنور عكاشة وإسماعيل ياسين وسعاد حسني.. مصر هوليوود الشرق”.

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