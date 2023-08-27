شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاكر خضير: سعيد بحصول مسلسل تحت الوصاية على جوائز فى مهرجان القاهرة للدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المخرج محمد شاكر خضير عن سعادته بحصول مسلسل تحت الوصاية على عدة جوائز في مهرجان الدراما في دورته الثانية، التي أقيمت في العلمين، وعلق قائلا على صفحته بـ"فيس بوك": سعيد جداً بالجوائز اللي أخدها مسلسل تحت الوصاية في مهرجان القاهرة للدراما ومن قلبي شكراً لكل فريق عمل المسلسل، أمام أو خلف الكاميرا، أنا اتشرفت إني اشتغلت مع هذا الكم من المبدعين المخلصين.

كان لمسلسل "تحت الوصاية" نصيب الأسد من جوائز مهرجان الدراما فى نسخته الثانية الذى أقيم الخميس الماضي في مدينة العلمين الجديدة تحت عنوان "60 سنة دارما"، إذ حصد المسلسل على 7 جوائز مختلفة من الجمهور ولجنة التحكيم.

وفازت بطلة العمل منى زكى بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في المسلسل من الجمهور ولجنة التحكيم، كما فاز العمل نفسه بجائزة أفضل عمل درامي، وذهبت جائزة أفضل إخراج إلى مخرجه محمد شاكر خضير.

كما حصد الطفل عمر الشريف على أفضل ممثل صاعد مناصفة مع كل من: طه دسوقي وعصام عمر، عن دور "ياسين" الذي قدمه خلال أحداث المسلسل، بالإضافة إلى فوز الفنان الكبير رشدي الشامي بجائزة أفضل ممثل دور ثان، عن دور "ربيع"، فيما نال المونتير أحمد حافظ جائزة أفضل مونتاج، وذهبت جائزة أفضل تصوير إلى بيشوى روزفيلت عن مسلسل "تحت الوصاية".