شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر تنتهى من مشاهد "نعمة الأفوكاتو" بمرسى المراكب فى التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة مى عمر من تصوير مشاهدها الخاصة من مسلسلها الجديد "نعمة الأفوكاتو" المقرر عرضه في رمضان المقبل من 15 حلقة، من إخراج محمد سامى، حيث صورت مى عمر عدة مشاهد في مرسى المراكب بمنطقة التحرير، حيث تجسد مى عمر شخصية محامية تقع في أزمة مع زوجها أحمد زاهر وتتخلل تلك الأزمة عدة مشاكل في حياتها الأسرية.

مشاهد مرسى المراكب جمعت مى عمر وأحمد زاهر وعماد زيادة، وعددًا من الممثلين، ثم انتقل المخرج محمد سامى من ديكور المراكب إلى ديكور في منطقة المعادى، ومن المقرر أن يستأنف التصوير غدًا الأحد في ديكور آخر.

وتجسد مى عمر شخصية محامية تدعى نعمة أبو علب، وهى شخصية جديدة تقدمها مى في الدراما التليفزيونية، وتمر تلك الشخصية بعدة أحداث مختلفة خلال سير الحلقات، ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، والعمل تدور أحداثه في 15 حلقة في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر أن يجمع العمل عدد من ضيوف الشرف خلال مدة التصوير، والمسلسل من تأليف محمد سامى ومهاب طارق، وإخراج محمد سامى، وإنتتاج مها سليم فورميديا .

يشار إلى أن آخر أعمال مى عمر مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة النجم ياسر جلال، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته كل من مراد مكرم، داليا مصطفى ميمي جمال، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، محمود فارس، وياسمين رحمي، والعمل من تأليف سماح الحريري، ومن إخراج خالد مرعي وإنتاج سعدى وجوهر ومها سليم.