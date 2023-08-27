محامية كويتية عن قضية فاطمة المؤمن: “مو داعمة وافد تقدر تسد حلقه بفلوس”

كتب امير فتحي في الأحد 27 أغسطس 2023 05:44 صباحاً - علقت المحامية الكويتية دلال المسلم، على واقعة قضية الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن، التي تسببت في وفاة اثنين وإصابة شخصين، في حادث سير مروع.

ونقلت حسابات عن المسلم قولها: “الفاشنيستا الكويتية مو داعمة وافد تقدر تسد حلقه بفلوس، داعمة “مطران” و معروف هذي القبيلة مايسكتون عن حقهم ولا بيرحمونها.”

غير ان المسلم عادت واوضحت كلامها عبر تعليق قالت فيه “وجب التنويه لان هالكلام انا قلته بلايف تيك توك امس و تم اقتصاصه .. ما قصدت ان الوافد روحه مستباحة قصدت ان اغلب قضايا القتل الخطأ اللي الضحية فيها وافد يكون التنازل و بمبلغ و عائلته محتاجة الفلوس .. اما الضحية هنا من قبيلة معروف عنها ان ما تسكت عن حقها ولا ترضى بالفلوس”.

كما عادت وبررت كلامها مرة اخرى بالرد على احد متابعيها قائلة “على اي اساس يترقع؟ ماقلت الا الصج و هذا كلامي كامل بلايف امس مسجل و احطه”.

وتواجه الفاشينستا، تهمة القتل الخطأ، وتجاوز الإشارة الحمراء، في أحد شوارع الكويت، ما تسبب في وفاة شابين وإصابة اثنين آخرين بعدما صدمت سيارتهم أثناء قيادتها مركبة بسرعة جنونية.