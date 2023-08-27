شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر ونجمات فيلم "أولاد حريم كريم" يحتفلون بعرضه الخاص.. الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل مصطفى قمر وأبطال فيلم "أولاد حريم كريم" بعرضه الخاص، يوم الثلاثاء المقبل، داخل إحدى السينمات بمدينة 6 أكتوبر، حيث سيتم طرح الفيلم بدور عرض السينمات للجمهور بدءًا من يوم الأربعاء المقبل لينافس في موسم الصيف السينمائى.

وكانت الشركة المنتجة طرحت الإعلان الرسمي لفيلم "أولاد حريم كريم"، وسيطرت الكوميديا علي معظم مشاهده وذلك قبل طرح الفيلم بجميع دور العرض يوم الأربعاء المقبل 30 أغسطس الجاري، وقدم مصطفي قمر خلال الإعلان أغنية جديدة قال خلالها "فين آخركم فين وفي قلبي ليه قافشين".

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "اولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشري ، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.