شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب "أبو" يُحيى حفلا غنائيا فى مهرجان الصيف بالإسكندرية.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحيى المطرب أبو حفلاً موسيقيًا على مسرح مكتبة الإسكندرية، في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن مهرجان الصيف الدولى في دورته العشرين، وسيقدم أبو خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه.

طرح الفنان "أبو" على يوتيوب، ومحطات الراديو، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "فارق ع الكل"، وهى الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم ألبومه الأول الجديد، وهى أيضًا ثالث أغنية من الألبوم، الذى قرر أن يقدمه خلال الفترة المقبلة، ويقدم من خلاله مجموعة متنوعة من الأغنيات.

أغنية "فارق ع الكل" من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد النادى، وتوزيع موسيقى، رامى سمير، ومن المتوقع أن تحدث الأغنية ردود أفعال إيجابية، خاصة مع أجواء موسم الصيف، وانتشارها فى المناسبات السعيدة، نظرًا لما تحمله معانى كلماتها من الإحساس بالفرحة والسعادة والتفاؤل.

يذكر أن أبو سبق وطرح من قبل من أغنيات الألبوم، أغنية بعنوان "إلى حد ما " كلمات أحمد حلمى، وألحان محمد عتبانى، وتوزيع موسيقى رامى سمير، وأغنية "هوليلا" كلمات أبو ومحمد شافعى، وألحان طارق نديم، وتوزيع موسيقى هادز.