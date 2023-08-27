شكرا لقرائتكم خبر عن كريم قاسم ينضم لأبطال مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان كريم قاسم إلى أبطال مسلسل "زينهم" بطولة النجم أحمد داود، المقرر عرضه على شاشات المتحدة في 30 حلقة، من تاليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج يحيي إسماعيل، وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبدأ المشرف العام على أروما مصطفى العوضى التحضيرات والاستعدادات للمسلسل، حيث استقرت الشركة على التفاصيل النهائية للعمل، بالإضافة إلى التعاقد مع الممثلين، حيث من المقرر أن ينطلق التصوير أول أسبوع من شهر سبتمبر المقبل.

كريم قاسم قدم آخر أعماله الدرامية مسلسل "يوتيرن" بطولة النجمة ريهام حجاج، وعرض في رمضان الماضى، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، وشارك في بطولة المسلسل كل من عبير صبرى، محمود حجازى، وعدد كبير من الفنانين.

أحمد داود ينتظر البدء في تصوير فيلم "ولاد رزق 3" مع النجم أحمد عز، والمخرج طارق العريان، ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال أواخر شهر أغسطس، خاصة أن الفيلم في مرحلة كتابة السيناريو مع المؤلف صلاح الجهينى، ومن المقرر أن ينضم عدد من الممثلين الجدد للفيلم .

يشار إلى أن أحمد داود قدم آخر أدواره في الدراما التليفزيونية بمسلسل "سوتس بالعربى" من انتاج طارق الجناينى، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك في بطولة المسلسل كلا من آسر ياسين، صبا مبارك، محمد شاهين، ريم مصطفى، تارا عماد، وآخرون، إخراج عصام عبد الحميد .

كما حقق أحمد داود نجاحًا كبيرًا بفيلمه "يوم 13" والذى حقق أكثر من 30 مليون جنيه، وشارك في بطولة الفيلم كلا من دينا الشربينى، شريف منير، أروى جودة، إيناس كامل، واخرون، إخراج وتأليف وائل عبد الله.