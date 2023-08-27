شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر ونادية مصطفى نجما السهرات الغنائية في مهرجان القلعة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر يقام حفلان مساء اليوم الأحد على مسرح المحكى.

ففي الثامنة مساء تشدو الفنانة الكبيرة نادية مصطفى كوكبة من أشهر أعمالها الخاصة منها مسافات، الصلح خير، جاى في إيه، قولها أنت، سلامات وغيرها.



نادية مصطفى

وفى العاشرة مساء يقدم النجم هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى باقة مميزة من أعماله الشهيرة منها بحبك يا غالي، معاك ، كده برضوا يا قمر، ح نعيش، علي الضحكاية، لسه بتسألي وغيرها.



هاني شاكر

كما يقدم عازف الجيتار والمؤلف الموسيقى احمد نظمى فى السابعة مساء على المسرح الخارجى فقرة فنية تضم عدد من مؤلفاته الخاصة التى تضم الوان موسيقية تتنوع بين العربية، الافريقية والجاز .

يذكر أن برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته 31 يشمل أكثر من 45 فاعلية فنية من بينها عروض لكل من: عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر.

بالإضافة إلى حفلات أخرى لكل من: سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست، وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبد العزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.