شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة العيلى بعد فوزه بجائزة فى مهرجان الدراما: فخور وبأشكر المهرجان وكل من أسعدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان حمزة العيلى على فوزه بجائزة أفضل ممثل دور ثان عن مسلسل "رسالة الإمام" في مهرجان الدراما، وكتب على صفحة فيس بوك قائلا: مفيش كلام يوصف قدر سعادتي وامتناني ومحبتي لكل أحبابي وأهلي وأصدقائي والأساتذة الأفاضل والجمهور الذي أستمد منه الطاقة والحب والقوة والنجاح، شكرًا من أعماق روحي لكل من تكرم وأسعدني بكلامه وفرحته بي وفرحتي بكم عظيمة، وسامحوني لتأخري عن الرد على حضراتكم فأنا مسافر على حدود مصر والشبكة في غاية الصعوبة مش عارف أرد وبسترق اللحظات اللي فيها شبكة، أرجوكم سامحوني على تأخيري و بقدر ما استطعت أخذت سكرين لكل من كتب لي وهرد على حضراتكم جميعاً يا أغلى ما في حياتي.

وأضاف فخور بهذه الجائزة ولي الشرف وبشكر المهرجان وكل من منحوني إياها هذا العام، أما محبتكم فهي المنحة الربانية والجائزة الحقيقية التي ليس لها مثيل ولا وقت ولا مقياس وأتمنى من الله أن يديم عليَّ هذه النعمة، نعمة وجودكم ومحبتكم الغالية، الحمد والشكر والفضل لله الكريم العظيم على كل نعمه و أفضاله التي لا تعد ولا تحصى، كل الحب والتقدير والاحترام والامتنان لكم يا غاليين قوي.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون ، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.