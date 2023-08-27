شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يجسد شخصية "مدرس تاريخ" فى "الأستاذ" بتوقيع شريف عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم محمد إمام تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "الأستاذ" مع المخرج الكبير شريف عرفة، حيث بدأ تصوير العمل في مدينة الغردقة، ومن المقرر أن يستمر التصوير لمدة 4 أيام هناك، وجمعت المشاهد الأول من الفيلم كلاً من محمد إمام وأسماء جلال وبيومى فؤاد.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمد إمام، أسماء جلال، بيومى فؤاد، باسم سمرة، ويزو، وعدد كبير من الفناني، والفيلم تدور أحداث حول مدرس تاريخ يقع في عدة مفارقات كوميدية وتراجيدية، حيث تنقلب حياته رأساً على عقب، وتتوالى الأحداث.

جدير بالذكر أن محمد إمام انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "أبو نسب" المقرر طرحة بدور العرض ديسمبر المقبل، ويشارك في بطولة العمل: ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.