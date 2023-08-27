شكرا لقرائتكم خبر عن رشدى الشامى وعصام عمر وخالد كمال يشاركون أحمد عز في فيلم "فرقة الموت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد كل من الفنانين رشدى الشامى وخالد كمال وعصام عمر إلى أبطال فيلم "فرقة الموت" بطولة النجم أحمد عز، من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج أحمد علاء، حيث من المقرر أن ينطلق تصوير الفيلم منتصف شهر سبتمبر المقبل، من إنتاج هشام عبد الخالق.

ويعد انضمام عصام عمر للفيلم، بعد تألقه في مسلسل بالطو الذى حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه على منصة watch it، من إخراج عمر المهندس، وشارك في بطولته كلا من محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى.





أما خالد كمال ورشدى الشامى حققا نجاحًا كبيرًا بمسلسل "تحت الوصاية" مع النجمة منى زكى، وهو العمل الذى عرض في رمضان الماضى، من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف خالد وشيرين دياب.

ينتظر النجم أحمد عز منحه جائزة فاتن حمامة للتميز، خلال فعاليات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقرر إقامتها في الفترة من 15-24 نوفمبر المقبل، تقديرًا لما قدمه طوال مسيرته الفنية التي بدأت منذ نهاية التسعينيات.