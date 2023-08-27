كتب امير فتحي في الأحد 27 أغسطس 2023 11:44 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة الكورية DJ Soda، في سوق الزل بالعاصمة السعودية الرياض.
وأظهر الفيديو الدي جي سودا، وهي ترتدي الحجاب الإسلامي، ويقف بجوارها شلقم المعروف بإقامة المزادات في سوق الزل بالرياض.
وأشار شلقم إلى أن الفنانة ستحيي حفلا غنائيا في البوليفارد، فيما رحبت الفنانة بالحضور والجمهور خلال الفيديو .
يذكر ان سودا نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه اثناء زيارتها احد محال السيوف وعلقت عليه كاتبة: “المحل الذي يبيع سيوف الفضة والذهب الذي دخلته عند طريق الخطأ عندما كنت في السوق الشعبي، أظهر لنا أشياءً متنوعة وقدم لنا القهوة السعودية والتمر شكرا لترحيبكم بنا”.
شارك الخبر:
كانت هذه تفاصيل خبر DJ Soda تظهر بالحجاب في السعودية.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.