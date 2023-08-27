DJ Soda تظهر بالحجاب في السعودية.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 27 أغسطس 2023 11:44 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة الكورية DJ Soda، في سوق الزل بالعاصمة السعودية الرياض.

وأظهر الفيديو الدي جي سودا، وهي ترتدي الحجاب الإسلامي، ويقف بجوارها شلقم المعروف بإقامة المزادات في سوق الزل بالرياض.

وأشار شلقم إلى أن الفنانة ستحيي حفلا غنائيا في البوليفارد، فيما رحبت الفنانة بالحضور والجمهور خلال الفيديو .

يذكر ان سودا نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه اثناء زيارتها احد محال السيوف وعلقت عليه كاتبة: “المحل الذي يبيع سيوف الفضة والذهب الذي دخلته عند طريق الخطأ عندما كنت في السوق الشعبي، أظهر لنا أشياءً متنوعة وقدم لنا القهوة السعودية والتمر شكرا لترحيبكم بنا”.