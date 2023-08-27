رانيا يوسف في وصلة رقص فلامنكو بفستان احمر

كتب امير فتحي في الأحد 27 أغسطس 2023 11:44 صباحاً - تستمتع الفنانة المصرية رانيا يوسف بإجازتها الصيفية التي تقضيها في الساحل الشمالي حيث تشارك متابعيها بصور وفيديوهات لها من هناك.

في احدث منشوراتها ظهرت رانيا يوسف في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام وهي ترقص فلامنكو على انغام أغنية إسبانية.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الممثلة رانيا يوسف هو مسلسل “شارع 9” بطولة محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، وآخرون، من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.

وانتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم “التاروت”، والتي تشاركها البطولة فيه النجمة سمية الخشاب، المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائية.