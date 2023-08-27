شكرا لقرائتكم خبر عن ستيف هارفى ينفى خيانة زوجته مع حارسه الشخصى والطباخ الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير عالمية جديدة عن خيانة مارجوري بريدجز، زوجة مقدم البرامج العالمى ستيف هارفي، له مع حارسه الشخصي والطباخ، وأكدت التقارير الصحفية أن هارفي اكتشف تلك الخيانة، وأن علاقة الثنائي انتهت، وبالتالي فإنهما فى طريقهما لإعلان الطلاق رسمياً.

وردا على ما حدث، أصدر المذيع الكوميدي بياناً للرد على جميع ما نشر فى المواقع العالمة، والذى أكد من خلاله كذب جميع الاتهامات المتعلقة بزوجته قائلا، "لا أساس لها من الصحة"، ونفى هارفى واقعة الخيانة لعدة مواقع عالمية.



ستيف هارفى وزوجته مارجوري بريدجز

وبدد نيد نووكو، رجل الأعمال النيجيري الذي وصف نفسه بأنه صديق هارفي، شائعات الخيانة قائلاً، "إن المذيع العالمى أخبره بأنها كاذبة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "marca".

وكتب نووكو، "لقد وصلت الأخبار المزيفة إلى آفاق جديدة في جميع أنحاء العالم، وهذا أمر مؤسف للغاية، إننا نواجه هذا الأمر عمليًا كل يوم، ولذلك عندما نقرأ عن وجود مشاكل بين صديقنا ستيف هارفي وزوجته الجميلة، كان علينا الاتصال به، وأكد أنه وزوجته بخير تمامًا، وكلها أخبار مزيفة ويجب تجاهلها، العائلة سعيدة معًا ونتمنى لهم كل التوفيق".

وكان هارفى قد أعلن في بيان إقالة مدير مواقع التواصل الاجتماعى الخاص به، لعدم تعامله مع الأمر بحرفية، بسبب تغريدة سلبية تتعلق بالكوميديين، والذى تستبب فى انتشار الشائعات بسرعة حول خيانة زوجته مارجوري بريدجز له.

وشارك هارفي مقطع فيديو ليلة الجمعة على حسابه الرسمي على موقع X، يشير فيه إلى أنه طرد مدير وسائل التواصل الاجتماعي الخاص به بعدما نشر تغريدة تحث المتابعين على اختيار فنان كوميدي لا يجعلهم يضكون.