شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح ساحق للنسخة الأولى من STARSCRAPERS فى نورث سكوير مول بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاون فاق التوقعات بين المتحدة للخدمات الإعلامية وكونسل ماسترز في إقامة الحفل ومهرجان الدراما

حققت النسخة الأولى من حفل STARSCRAPERS نسخة الدراما التي أقيمت يوم الخميس 24 أغسطس 2023 بنورث سكوير مول بالعلمين الجديدة، نجاحًا منقطع النظير وحضور كبير من المسئولين والشخصيات العامة ونجوم الفن والمجتمع، والتي استضافت الدورة الاستثنائية لمهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، كثمرة تعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشريك الاستراتيجي لمهرجان القاهرة للدراما، وشركة كاونسل ماسترز المنظمة لحفل STARSCRAPERS، الذي تقرر أن يقام في نفس الموعد من العام القادم، على أن يوعد مهرجان القاهرة للدراما لانعقاد دورته الثالثة العادية بالقاهرة.

أبدى حضور الحفل سعادتهم بمستوى التنظيم المبهر لحفل STARSCRAPERS الذي قدمته شركة كاونسل ماسترز الرائدة في إدارة وتشغيل المشروعات التجارية والترفيهية الكبرى والمسئولة عن نورث سكوير مول، بالإضافة الى اشادة المدعوين بفقرات الحفل المختلفة والتكريمات، التي شملت الاحتفاء برموز مصر من المبدعين والنابغين والفنانين، الذين تركوا بصمة واضحة، وعبروا عن قوة مصر الناعمة من خلال اعمالهم الفنية.

قالت ملك العشيري المدير العام والعضو المنتدب لشركة كونسل ماسترز، أن حلم الدولة في تحويل الساحل الشمالي إلى مكان دائم وليس موسمي في شهور الصيف فقط، هو أساس استراتيجية الشركة في ادارتها لنورث سكوير مول في مدينة العلمين الجديدة، كأول مركز ترفيهي في مدينة العلمين يقع على ساحل البحر المتوسط مباشرة، مشيرة إلى التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الموسم الصيفي الحالي فاق كل التوقعات في ظل الحرص المتبادل على إقامة كل من حفل STARSCRAPERS، ومهرجان القاهرة للدراما، بالشكل المبهر الذي يليق بمدينة العلمين الجديدة، معبرة عن امتنانها بالجهود الجبارة والامكانيات الهائلة التي قدمتها الشركة المتحدة خلال الفعاليات.

قال جورج متري رئيس مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي لشركة كاونسل ماسترز أن النجاح الذي شهدته النسخة الأولى من حفل STARSCRAPERS، يعد إنجازا جديدا للشركة التي تحرص على الارتقاء بمستوى الفعاليات التي يتم اقامتها بالعلمين الجديدة، مشيرا الى ان التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ساهم في تحقيق مزيد من التقدم وتحقيق المزيد من الأهداف المشتركة الرامية الى ابراز مدينة العلمين الجديدة والعمل على وضعها على خريطة السياحة العالمية، من خلال ما شهده الموسم الصيفي ضمن مهرجان العلمين الجديدة الذي تضمن النسخة الأولى من حفل STARSCRAPERS نسخة الدراما، والدورة الاستثنائية لمهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية.

وأضاف متري أن حفل StarScrapers أثبت قدرة نورث سكوير مول على استضافة الفعاليات الكبرى كمركز شامل للأنشطة الترفيهية والثقافية والتجارية أيضا، موضحًا أن كاونسل ماسترز تحرص على إدارة وتشغيل الوجهات السياحية في مصر، والترويج للعلمين الجديدة، كمدينة حديثة، وباعتبارها من مدن الجيل الرابع ومركزا للثقافة والفن والموضة والابتكار.

يذكر أن الحفل حرص على تكريم أبرز نجوم الفن، وبما يؤكد استمرار ريادة مصر للإبداع في الوطن العربي، ومساهمة العلمين الجديدة في تنمية تلك الصناعة، كما أقيم ضمن الفعاليات الرئيسية حفل غنائي كبير احياه المطرب تامر حسني والذي حصل على جائزة .StarScrapers