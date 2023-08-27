شكرا لقرائتكم خبر عن مارجوت روبى فشلت فى اختبارات سلسلة AHS رغم نجاحها فى فيلم Barbie والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الكشف عن فشل النجمة العالمية مارجوت روبي في تجربة أداء لـ مسلسل American Horror Story: Asylum، الذى طرح في الموسم التليفزيونى 2012/2013، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



مارجوت روبي

وفي مقابلة مع موقع Backstage، كشف إريك داوسون، مخرج سلسلة AHS، عن أن اختبار روبي لدور غير معروف - والذي يعتقد العديد من المعجبين أنه دور ليزي بروشير - هو أحد اختبارات الأداء المفضلة لديه على الإطلاق.

وصرح داوسون قائلاً: "لدى مارجوت الكثير من العوامل، وهذا هو الشيء الصعب بالنسبة للمخرجين، ولـ هذا من المحتمل أن تكون مارجوت واحدة من أفضل تجارب الأداء المفضلة لدى على الإطلاق، وكان ذلك قبل بداية أدوراها المهمة مباشرة، ولكنها كانت نجمة."

وتابع داوسون قائلاً: "كان الأمر جنونيًا، جاذبيتها النجمية عندما دخلت الغرفة، على الرغم من أنها لم تحصل على هذا الدور، إلا أن ذلك كان أحد تلك الأشياء كمخرج حيث تذهب: هذه نجمة، ماذا نفعل بها؟، ومع ذلك، فقد أصبحت على الفور خارج نطاق إمكانية لعب الدور معنا، ولكن هذا هو الجزء الممتع حقًا من اختيار الممثلين، وهو رؤية الأشخاص الذين بدأت حياتهم المهنية في الصعود".