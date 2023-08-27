شكرا لقرائتكم خبر عن حفل هو الأضخم لـ هيفاء وهبى برعاية "دلتا كابيتال".. والنجمة توجه رسالة: "أنا هقعد فى مارينا دلتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مارينا دلتا، ليلة الجمعة الماضية، سهرة غنائية لا تُنسى، بطلتها النجمة هيفاء وهبي التي قدمت باقة من أروع أغانيها ضمن حفل "دلتا كابيتال" الذي نظمته الشركة لعملائها.

الحفل شهد العديد من الفقرات الغنائية المميزة، وتوجهت هيفاء وهبي بالكشف عن تصريح غير متوقع، حيث توجهت النجمة برسالة حماسية فرحة، لجمهورها ومحبيها خلال الحفل الكبير الذي احتضنه Luxury Beach وهو أول Beach Club بالدلتا.

وقدمت هيفاء الشكر إلى شركة دلتا كابيتال على تنظيم الحفل، وقالت في رسالة إلى الجمهور على المسرح: "مارينا دلتا، أنا هقعد هنا في مارينا، أنا أصلًا أخدت هنا ومكنتش عايزة أقول، مارينا حلوة أوي، مبسوطة بوجودي هون النهاردة، وكفر الشيخ حلوة أوي وناسها أحلى وأحلى، يمكن أنتوا من أحلى الجماهير اللي شوفتها". وختمت بقولها: "بحبكم، وشكرا لحضوركم".

الحضور الكبير والتنظيم المميز كانا من سمات الحفل الكبير، ولم تبخل هيفاء وهبي على الحضور بتقديم أشهر وأقوى أغانيها لتتخطى فترة الحفل الموعد المحدد، وسط تفاعل كبير وواسع من الجمهور، في مشهد يؤكد قدرة دلتا كابيتال في تقديم وتنظيم الفعاليات الترفيهية المميزة لعملائها إلى جانب تقديم كل ما هو حصري ومختلف في مشروعاتها.

الحفل بمجرد انطلاقه وحتى اليوم التالي كان حديث منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث نجح في تصدر "التريند" وسط مشاركات واسعة لمقاطع فيديو ولقطات الحفل، وأيضًا شاركت النجمة هيفاء وهبي لقطات من حفلها على منصاتها المختلفة لتقدم رسائل شكر إلى جمهور الحفل.

وكانت دلتا كابيتال هي أول شركة تنفذ فكرة LUXURY BEACH CLUB والذي يضم مجموعة مطاعم على البحر ومسرح لعمل الحفلات الصيفية واستضاف عدد من نجوم الغناء، كما كان للشركة السبق أيضًا في إقامة أطول ممشى تجاري على واجهة المشروع، هذا بالإضافة إلى حمامات السباحة المنتشرة والمسطحات الخضراء، ومدينة الألعاب التي توفر للأسرة تجربة ممتعة وفريدة.

رقم ١ في الدلتا

وتعد الآن شركة دلتا كابيتال هى رقم 1 في منطقة الدلتا من حيث قاعدة العملاء التي تتعدى الـ 10 آلاف عميل من مناطق مختلفة مثل محافظة المنصورة وكفر الشيخ والمحلة الكبرى وطنطا ودمياط، كما تؤكد كذلك المبيعات المحققة بمشروعات الشركة الحالية مارينا دلتا ومارينا دلتا لاجونز وبلو بيتش -الذي يقع على البحر مباشرة- أن الشركة نجحت في أن تكون بصدارة شركات التطوير العقارى بالمنطقة.

جدير بالذكر أن شركة دلتا كابيتال للتطوير العقارى تأسست سنة 2015 بمجلس إدارة من مستثمرين مصريين بهدف تنفيذ مشروعات ساحلية استثنائية في الدلتا على البحر الأبيض المتوسط.