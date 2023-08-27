"الأشخاص الغلط" للفنان فضل شاكر تتخطى حاجز المليون مشاهدة

يواصل الفنان فضل شاكر ، حصد الأرقام القياسية والنجاحات المتتالية، في البوم " بغيب بمزاجي " ويضم 6 أغنيات جميعها باللهجة المصرية ، وهي الأغنية التي تحمل اسم الألبوم ،لتحقق أكثر من 4 ملايين مشاهدة ، وتلاها أغنية " قال الحب قال " 2 مليون مشاهدة ، ليحصد العمل الثالث من الألبوم " الأشخاص الغلط " أكثر من مليون مشاهدة في اقل من 48 ساعة من أطلاق العمل . عبر قناته الرسمية بموقع تحميل الفيديوهات " يوتيوب "، واستطاعت تصدر تريند بمجموعة من المنصات الموسيقية وسط تفاعل كبير من محبيه.

أغنية الأشخاص الغلط للفنان فضل شاكر، من كلمات حسام سعيد، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع وميكس وماستر عمرو الخضري، واشراف عام اياد النقيب .

وتتميز كلمات الأغنية بصراحتها وتعبيرها عن تجارب الكثيرين في اختيار الشركاء الخاطئين في حياتهم ، وعدم تعلمهم من أخطائهم واستمرارهم في اختيار الأشخاص الذين يؤثرون سلبًا على حياتهم وتجاهلهم الدروس المستفادة من الفشل وتكرار الأخطاء ذاتها أكثر من مرة .

وتقول كلمات أغنية الأشخاص الغلط:

بغلط طول عمري ومش بتعلم من غلطاتي و مفيش و لا مرة اخترت و كانت صح اختياراتي

ما بحبش غير الناس إللي تبوظلي حياتي وبروح ليها برجلي كمان

يبقى فضل شاكر يثبت قوته واستمراره في تقديم الأعمال الجذابة والمميزة التي تحظى بتفاعل واسع من جمهوره ،وسط ترقب الجميع بشغف ما سيقدمه في المستقبل والمفاجآت التي سيحضرها لعشاقه ، علما بان فريق العمل الخاص بالفنان فضل شاكر يستكمل التحضيرات النهائية ، للأعمال المتبقية من البوم بغيب بمزاجي وعددها ثلاثة أعمال ، سيتم الإعلان عنها قريبا .

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