شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان "أبو" يتألق على خشبة المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان "أبو" مساء اليوم حفلًا موسيقيًا على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى العشرون، وذلك وسط حضور جماهيرى كبير .

شهد الحفل تفاعل كبير بين الجمهور والفنان "أبو" الذى بدأ حفلته معرباً عن بالغ سعادته بتواجده للمرة الأولى على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية وسط جمهوره السكندرى، كما تقدم بالشكر للمكتبة والقائمين عليها على التنظيم الرائع لدورة مهرجان الصيف هذا العام.

كما قدم باقة من أغانيه المميزة أبرزها أغانى ألبومه الجديد "فارق ع الكل" ومنها "دغدغة" و" هوليلا" بجانب أغنياته الشهيرة "3 دقات"، "ملك الفبركة"، "انتى حلوة"، "مسافر"، "إلى حد ما"، يجى منها"، "أهواك"، "حبيبى يا ليل" والعديد من الأغنيات الأخرى.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تنظم مهرجان الصيف الدولى هذا العام فى دورته العشرين خلال الفترة من 3 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023، وتستضيف من خلال المهرجان نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا. ويدعم المهرجان بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم، بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين المصريين، كما يهدف المهرجان إلى دعم وإحياء فنون المدينة المتوسطية العريقة وإحياء دورها الرائد على مدار التاريخ للفنون والثقافة.