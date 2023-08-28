شكرا لقرائتكم خبر عن دخلت الفن بالصدفة واكتشفها خالد بهجت.. اليوم عيد ميلاد إيمان العاصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين 28 أغسطس، عيد ميلاد الفنانة إيمان العاصى، التي تعتبر من النجمات الشابات اللاتى نجحت فى أن تثبت موهبتها الفنية في سنوات قليلة تصدرت بها القمة وسط النجمات الكبار.



إيمان العاصى مع نور الشريف

ولدت إيمان العاصى في مدينة القاهرة عام 1985 درست إدارة الأعمال، بداية عملها بالفن جاءت بالصدفة عندما ذهبت لأخذ مجموعة صور لها وحين انتهى المصور من تصويرها، طلب منها أن ينشـر إحدى الصور في إحدى المجلات النسائية ووافقت ونشرت الصورة في المجلة شاهدها المخرج "خالد بهجت" على غلاف المجلة ورشحها لقيام بدور ابنة الفنانة رغدة في مسلسل "أمس لا يموت" عام 2003 وجاء الترشيح بسبب التشابه بينهما.

إلى أن جاء ترشيحها مرة أخرى في عام 2005 من جانب المخرج هيثم حقي لمسلسل أحلام في البوابة مع الفنانة سميرة أحمد، إلى أن جاءت الفرصة الحقيقة لها عندما رشحتها المخرجة رباب حسين لمسلسل حضرة المتهم أبي أمام الفنان نور الشريف وعلي الرغم من انشغال إيمان في هذه المرحلة إلا أن إصرار المخرجة رباب حسين عليها فإنتظرتها حين تنهي جميع أعمالها لاقتناع المخرجة بها،

وشاركت أيضا في عدد من الأعمال الدرامية منها رجل وإمرأتان مع الفنان فاروق الفيشاوى والفنانة دلال عبد العزيز، و دعوة فرح مع الفنانة سميرة احمد والفنان عزت العلايلي، حق مشروع مع الفنانة عبلة كامل والفنان حسين فهمى... إلى ان جاء ترشيحها للقيام باول بطوله لها في مسلسل حب لا يموت مع الفنان محمد رياض والفنان احمد راتب ومن بعدها شاركت في بطولة عدد من الأعمال الدرامية منها السبع بنات قانون عمر لمس اكتاف مملكة ابليس الحساب يجمع مع الفنانة يسرا لقبها الجمهور بـ أميرة الدراما كما شاركت في بطولة عدد من الأعمال السينمائية.