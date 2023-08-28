بعد الجدل بين أنغام وشيرين عبدالوهاب.. مطرب مصري شهير: أنا صوت مصر!

كتب امير فتحي في الاثنين 28 أغسطس 2023 02:48 صباحاً - حالة من الجدل الواسع أثارها الملحن عمرو مصطفى وهذا عبر حسابه الرسمي التواصل الاجتماعى بموقع “فيسبوك” بسبب اختيار صوت مصر.

عمرو مصطفى: أنا صوت مصر

قال عمرو مصطفى: صوت مصر = عدد ما قدمه الفنان لمصر .. زمان كانوا أصوات مصر أم كلثوم لأنها غنت لمصر أعمال فنية أثرت في الشعب في ذلك الوقت.. عبد الحليم كذلك .. والفنانة شادية.. والفنان محمد منير يا مصر يا أم الدنيا ومعظم أغانيه حقا كانت لمصر حتي العاطفية.

وتابع عمرو : شيرين قدمت مشربتش من نيلها الأكثر انتشارا في هذه الحقبة وأغاني أخري أمال ماهر قدمت طوبة فوق طوبة ويا مصريين وأغاني أخري وأنغام أيضا قدمت أغاني لمصر جميلة وأحمد جمال قدم تحيا مصر تحيا من أشهر الأغاني الوطنية.

وهنا يبقي رأي الشعب المصري إيه أكتر الأغاني أثرت فيه لمصر، ولو عايزين الحقيقية أنا صوت مصر ليه بقي علمونا في مدرستنا- مشربتش من نيلها بطولة فوق طوبة ببشرة خير بصوا شوفوا مصر عامله ايه علشان انتي اتحدي اي مستحيل وكتير جداا لو عديت محتاج صفحات .

وأضاف عمرو مصطفى: وكل الأغاني السابقة بعدد ما قدمه الفنان لوطنه صح ولا إيه يا بتوع المدارس ولا العمر يروح هدر علشان شوية أشخاص بيوزعوا الألقاب علي مزاجهم.

رسالة شيرين لأنغام: شكرًا يابنت الأصول

من ناحية أخرى، أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رسالتها الخاصة للفنانة أنغام في حفلها ليلة الدموع، في جدة، ومن جانبها تجاهلت أنغام التعليق على رسالتها.

ووجهت شيرين عبد الوهاب عدة رسالة شكر لعدد من أصدقائها الذين وقفوا معها في أوقاتها الصعبة الأخيرة ومنهم الفنانة أحلام والفنانة ياسمين عبد العزيز، ثم الفنانة أنغام، والتي أثارت رسالة شيرين لأنغام جدلًا واسعًا حيث ظن البعض أن هناك علاقة تجمعهما، خاصة بعد تجاهل أنغام بعدم الرد على رسالة شيرين بالحفل.

وقالت شيرين عبد الوهاب خلال حفلها في ليلة الدموع: عايزة أشكر فنانين غاليين على قلبي ووقفوا معايا أشكر أم فهد أحلام والفنانة الجميلة ياسمين عبد العزيز.. وفيه فنانة كبيرة عايزة أشكرها وهي أنغام عايزة أقولها شكرًا يا بنت الأصول وكتر خيرك.

خلاف حول لقب صوت مصر

وما زاد الأمر تأكيد بوجود خلافات بين شيرين وأنغام، عندما تجاهلت أنغام رسالة شيرين عبد الوهاب ولم تعلق عليها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واكتفت بنشر فيديو لفقرة الفنان تامر عاشور وأحمد سعد مشيدة بأدائهما.

وفي وقت سابق، علقت الفنانة أنغام، على الجدل الذي أثير خلال الفترة الماضية بسبب لقب صوت مصر، موضحة أنها لم تختار هذا اللقب لنفسها بل أُطلق عليها منذ زمن وخاصة بعد تقديمها السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، واعتبرت أنها أول صوت نسائي يقدم السلام الجمهوري.

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