شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سرى مدير مشروعات ميديا هب: ربنا كلل مجهودنا بجوائز جعفر العمدة وتحت الوصاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد سرى، مدير المشروعات في شركة "ميديا هب" سعدى - جوهر لـ"الخليج 365"، إنه سعيد للغاية لحصد مشروعات ميديا هب وهما "تحت الوصاية وجعفر العمدة" العديد من الجوائز في أغلب المهرجانات والتكريمات، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى كلل مجهودنا بتلك المشروعات الفنية والتي نالت الإشادات الكبيرة على المستوى الجماهيرى والنقدى، لافتًا إلى أنه يهدى تلك الجوائز إلى كل فرد وشخص عمل على خروج هذه المسلسلات المميزة بصورة مشرفة ومميزة للجمهور، خاصة أننا طوال الوقت في الشركة حريصين على تقديم كل الأعمال الفنية بشكل محترم ويليق بعظمة الجمهور المصرى والعربى.

وأكد سري أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت كل الدعم والمساعدة في تقديم أفضل الأعمال خلال موسم رمضان والأوف سيزون، وأوجه الشكر أيضًا على الدعم والمساندة من المنتج محمد السعدى وإيهاب جوهر على كل المجهود والتفاني في تقديم أعمال تليق بمصر الحبيبة والجمهور.

وأضاف سرى، أن شركة ميديا هب تسعى دائمًا لتقديم الأفضل في الدراما المصرية، ومن المقرر أن تقدم الشركة عدة مشروعات فنية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مشروعات رمضان 2024، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.



محمد سرى مدير مشروعات ميديا هب

يشار إلى أن مسلسل جعفر العمدة من إنتاج ميديا هب وبطولة النجم محمد رمضان، وحصد العديد من الجوائز في مهرجان الدراما الذى أقيم في مكدينة العلمين، حيث حصد على جائزة أفضل مؤلف محمند سامى، وجايزة أفضل مخرج محمد سامى، وجائزة أفضل ممثل للنجم محمد رمضان، وجائزة افضل مسلسل بتصويت الجمهور، وأفضل ممثلة بجائزة خاصة للفنانة هالة صدقى.

كما حصد مسلسل "تحت الوصاية" من إنتاج ميديا هب وبطولة النجم منى زكى، على العديد من الجوائز وهم ، جائزة أفضل ممثلة لمنى زكى، وجائزة افضل مخرج لمحمد شاكر خضير، وجائزة أفضل مونتير لأحمد حافظ.