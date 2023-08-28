شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "البطة الصفرا" مهدد بالسحب من السينمات لتحقيقه إيرادات ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو السينمات رفع فيلم "البطة الصفرا" بطولة نجم مسرح مصر محمد عبد الرحمن توتة وغادة عادل، بسبب ضعف إيراداته، حيث حقق 4 آلاف جنيه فقط في السينمات ليلة أمس السبت، وإجمالى ما حققه الفيلم على مدار عرضه مليونًا و300 ألف جنيه فقط خلال أسبوعين من العرض.

فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن توتا، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبد الله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، عمرو رمزى وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار ويسجل الفيلم التعاون السينمائي الثاني لمحمد عبد الرحمن مع النجمة غادة عادل بعد فيلم "الخطة العايمة"، والرابع بوجه عام بعد مسرحيتي "في نص الليل" و"فرصة سعيدة".

ويعرض حاليًا في السينمات إلى جانب "البطة الصفرا" أفلام مرعى البريمو بطولة محمد هنيدى وغادة عادل وإخراج سعيد حامد، و"بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور، كريم محمود عبد العزيز وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى، و"ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللى كريم وإخراج ماندو العدل، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وباسم سمرة وإخراج حسين المنباوى،

كما يعرض أفلام "تاج" بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وإخراج سارة وفيق، وفيلم "مستر اكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد، هذا بالإضافة إلى استقبال دور العرض 3 أفلام جديدة اليوم الأربعاء وهما "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى وأسماء أبو اليزيد وإخراج كريم العدل، و"وش في وش" بطولة محمد ممدود وأمينة خليل وإخراج وليد الحلفاوى، و"خمس جولات" بطولة آدم الشرقاوى ونور النبوى وماجد المصرى.