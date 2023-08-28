 أنتونيلا روكوزو في موقف محرج.. احتضنت لاعب اخر بدل ميسي!.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 28 أغسطس 2023 06:54 صباحاً - وقعت زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنتونيلا روكوزو، في موقف حرج عندما اقتربت من زميل لزوجها في فريق إنتر ميامي خلال نهائي كأس الدوري.

وبعد فوز الفريق باللقب، اقتربت زوجة ميسي من صاحب الرقم 10، وهو الظهير الأيسر جوردي ألبا، للاحتضانه ظنا منها انه زوجها.

وانتهى الأمر بأنتونيلا وزميل زوجها إلى تحريك وجههما بعيدًا عن بعضهم البعض لتجنب قبلة على الشفاه.

,وسببت هذه الحادثة الطريفة شيئاً من الارتباك حول أي خد يجب أن يُستخدم للقبلات المعتادة بين الأصدقاء.