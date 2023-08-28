شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر من جسد دور الخواجة.. ذكرى رحيل نبيل الدسوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم 28 أغسطس ذكرى وفاة الفنان نبيل الدسوقى، حيث توفى في مثل هذا اليوم عام 1995 ويعتبر الفنان نبيل الدسوقي من أشهر الممثلين الذين قدموا أدوار الخواجة، في الوقت الذي لمع فيه نبيل الدسوقي من خلال مشاركته في العديد من المسلسلات التليفزيونية وعلى رأسها رأفت الهجان وأرابيسك وغيرهم من الشخصيات التى تنوعت بين الطيبة والشر، وجعلت "الدسوقى" يترك إرثًا فنيًا محفورًا فى تاريخ الفن يقرب من الـ150 عملاً حتى رحيله وهو فى السبعينيات من عمره.



نبيل الدسوقى وصابرين

ولد نبيل الدسوقي في محافظة القاهرة في مثل هذا اليوم من شهر يناير عام 1923، وتخرج نبيل الدسوقي من المعهد العالي للفنون المسرحية.

بدأ الفنان نبيل الدسوقي مشواره الفني على خشبة المسرح القومي، قبل أن ينتقل إلى التليفزيون، ليشارك عام 1964 في مسلسل "الضحية"، ويصبح عنصرًا نشطًا في أغلب المسلسلات الدرامية

مسيرته الدرامية حافلة بشخصيات لا تنسى فهو "إحسان" الزوج المغلوب على أمره فى رائعة أسامة أنور عكاشة "الشهد والدموع"، و"الخواجة صروف" العارف بخبايا اليهود فى الخمسينيات، والمحامى "أنيس" المتصدى لألاعيب فضة المعداوى فى التحفة الفنية "الراية البيضاء"

تزوج الفنان نبيل الدسوقي من سيدة خارج الوسط الفني جمعت بينهما قصة حب كبيرة حتى وفاته في عام 1995، وأنجب نبيل الدسوقي ولد وبنت (هشام، ونهى) واحتفظ بحياته الشخصية بعيدًا عن ضجيج الإعلام.