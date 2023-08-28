شكرا لقرائتكم خبر عن شريف سلامة محامٍ فى مسلسل "كف مريم" والعرض قبل نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان شريف سلامة، دور محامٍ من الصعيد خلال مسلسله الجديد "كف مريم" المكون من 30 حلقة والمقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة للعرض على إحدى قنوات المتحدة قبل نهاية العام الجارى، حيث يعمل صناع العمل على إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة ومعاينة أماكن التصوير.

"كف مريم" الأسبوع المقبل بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في اطار صعيدى اجتماعى.

شريف سلامة عرض له مؤخرًا فيلم "ساعة إجابة" بطولة الطفل سليم مصطفى، سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، أيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، فيدرا، فراس سعيد، إيمان السيد، مراد مكرم، أحمد فتحي، المطرب عمر كمال، وهو عن فكرة أحمد شيكو، تأليف شيرين علاء، محمد خضر، أحمد شيكو، ريم معاليفي، مصطفى خضر ورحاب نبيل، إخراج مصطفى أبو سيف.

وقدم شريف سلامة في شهر رمضان الماضى مسلسل "كامل العدد" من 15 حلقة بمشاركة دينا الشربينى، اسعاد يونس، اية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشيرجى، مصطفى درويش، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، باسم موريس وعدد من الأطفال، وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوى.