شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أفلام دفعة واحدة يقدمها محمد إمام خلال 2024.. أبرزها أبو نسب وعلام عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من النشاط السينمائى للنجم محمد إمام يعيشها في الفترة الحالية، حيث يعمل على 3 أفلام دفعة واحدة، وانتهى مؤخرًا من تصوير فيلمه "أبو نسب" مع النجمة ياسمين صبرى، وكان مقررًا طرحه في دور العرض السينمائى في عيد الأضحى الماضى، إلا أن الشركة المنتجة أجلت طرحه ولم تحدد موعدًا لطرحه حتى الآن، ويشارك في بطولة الفيلم كل من ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

ويعمل حالياً محمد إمام على تصوير فيلمه "علام عام" بعدما كان اسم الفيلم "الأستاذ"، حيث صور إمام عدة مشاهد في مدينة الغردقة، ومن المقرر أن ينتقل إلى ديكورات أخرى الفترة المقبلة، والفيلم من إخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولة العمل كل من أسماء جلال، بيومى فؤاد، باسم سمرة، ويزو، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم تأليف شريف عرفة، حيث يجسد إمام شخصية مدرس تاريخ.



محمد إمام

كما يحضر محمد إمام في نفس الوقت فيلم "شمس الزناتى" حيث رشحت الشركة المنتجة أمينة خليل لتقف أمامه في البطولة النسائية، ومن المقرر أن ينطلق تصويره أواخر الشهر المقبل.

جدير بالذكر أن محمد إمام انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم "أبو نسب" المقرر طرحة بدور العرض ديسمبر المقبل، ويشارك في بطولة العمل: ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.