شكرا لقرائتكم خبر عن كيفن هارت على كرسٍ متحرك.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم الكوميدى كيفن هارت عن أنه يجلس على كرسٍ متحرك بعد أن تعرض لتمزق في الجزء السفلي من بطنه خلال سباق على الأقدام مع لاعب اتحاد كرة القدم الأمريكي السابق ستيفان ريدلي، وفي مقطع فيديو تمت مشاركته على حسابه الرسمي على موقع الصور إنستجرام، وصف الممثل الكوميدي نفسه بأنه "أغبى رجل على قيد الحياة" لمحاولته القيام ببعض "أشياء الشباب".

وقال هارت: "سيداتي وسادتي، سن الأربعين هو عمر حقيقي، كل الرجال والنساء الذين يبلغون من العمر 40 عامًا فما فوق، هذه ليست لعبة، احترموا هذا السن."

ثم أوضح أنه أثناء محاولته إثبات أنه أسرع من ريدلي، تعرض لإصابات متعددة، وكشف هارت قائلاً: "لقد مزقت أسفل بطني، أنا لا أعرف ما هو ولكني مزقتهم، وبالتالي فأنا لا أستطيع المشي."

وأكد الممثل الكوميدي إنه كان ينشر الفيديو حتى لا ينزعج المعجبون إذا رأوه على كرسي متحرك، وعلق الممثل الكوميدي على الفيديو مازحا: “ 44 عام، وأجلس على كرسى متحرك، يجب أن أكون أغبى رجل على قيد الحياة!!!!!، لقد انتهيت".



كيفن هارت