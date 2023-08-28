شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز يروج لحفله بالعلمين الجمعة المقبل: متحمس نختم سوا المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج نجم الراب المطرب ويجز لحفله المقبل فى مهرجان العلمين الجديدة، والمقرر إقامته الجمعة المقبل 1 سبتمبر، ونشر بوستر الحفل على صفحته الرسمية بموقع إنستجرام موجهاً رسالة إلى جمهوره يحثهم على الحضور قائلا: "متحمس نختم سوا مهرجان العلمين الجديدة، منتظركم يوم 1 سبتمبر".



ويجز يروج لحفله بالعلمين

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسا طبيعيا لاهتمام الدولة المصرية، وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.