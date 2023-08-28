شكرا لقرائتكم خبر عن عرض المسرحية الغنائية "البؤساء" لفيكتور هوجو بمشاركة نسمة محجوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض المسرحية الغنائية "البؤساء" المأخوذة عن الرواية العالمية التي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير فيكتور هوجو، ويشارك في المسرحية الفنانة نسمة محجوب، وعدد من الفنانين الشباب، والمسرحية تعرض بداية من 30 أغسطس حتي 2 سبتمبر بإشراف موسيقي وتدريب نيفين علوبة، وديكور أحمد إسماعيل، وإخراج عمر وردة وأحمد مرسي.

"البؤساء" رواية للكاتب فكتور هوجو نشرت سنة 1862، وتعد من أشهر روايات القرن التاسع عشر، لأنها تنتقد الظلم الاجتماعي في فرنسا بين سقوط نابليون في 1815 والثورة الفاشلة ضد الملك لويس فيليب في 1832، وتصف البؤساء حياة عدد من الشخصيات الفرنسية على طول القرن التاسع عشر الذي يتضمن حروب نابليون، مركزةً على شخصية السجين السابق جان فالجان ومعاناته بعد خروجه من السجن، وتعرض الرواية طبيعة الخير والشر والقانون في قصة أخاذة تظهر فيها معالم باريس، الأخلاق، الفلسفة، القانون، العدالة، الدين وطبيعة الرومانسية والحب العائلي.

رواية البؤساء ظهرت على المسرح والشاشة عبر المسرحية التي تحمل نفس الاسم وأيضًا تم إنشاء فيلم للرواية نفسها باسم البؤساء عام 2012.

وقدم في مصر الفنان فريد شوقي فيلم حمل عنوان "البؤساء" عن نفس الرواية، كتب له السيناريو د. رفيق الصبان وأخرجه عاطف سالم وشارك في بطولته عادل أدهم ويوسف وهبي وعبد الوارث عسر ومحسنة توفيق وفردوس عبد الحميد وليلي علوي ونبيل نور الدين.