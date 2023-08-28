شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر الشرنوبي عن تكريمها في مهرجان المسرح العربي: «الأجمل في حياتي» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة هاجر الشرنوبي، عن سعادتها كونها ضمن المكرمين في الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العربي، الذي يقام تحت رعاية الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ورئاسة الدكتورة نبيلة حسن، والتي تحمل اسم النجم الكبير ماجد الكدواني، قائلة عن هذا التكريم بأنه «اجمل تكريم في حياتي».

واضافت الشرنوبي في مقطع مصور نقله عنها مهرجان المسرح العربي اليوم، أن سعادتها بهذا التكريم كونه يأتي من المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية الذي درست وتخرجت منه، فهو تكريم من بيتها.

وأشارت إلى أن السعادة تزداد نظراً لاقتران تكريمها بدورة تحمل إسم الفنان الكبير ماجد الكدواني، مختتمة كلمتها قائلة: «اني فخورة بالتكريم و بوجودي بالمهرجان وسط أهالي الإسكندرية».

جدير بالذكر أن هاجر الشرنوبي ممثلة مصرية، وواحدة من أبناء مدينة الإسكندرية، فهي التي درست بين جدران المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل واخراج، وإنضمت إلي فرقة إسكندرية للفنون الشعبية بالإضافة إلى تخرجها من كلية الآداب قسم علم نفس وتنتمي إلى عائلة فنية، كما شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية أبرزها «الحصان الأسود، كفر دلهاب، الحلال، كلبش» وغيرها من الأعمال المختلفة.

وقد كشف محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربي، في وقت سابق عن تفاصيل المهرجان في دورته الرابعة الذي يقام تحت رعاية الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ورئاسة الدكتورة نبيلة حسن، وهي الدورة التي تحمل اسم النجم الكبير ماجد الكدواني، وتحوي 16 عرضا تطرح للجماهير خلال 10 أيام هم مدة المهرجان الذي يختتم في بحفل الختام في اليوم الحادي عشر.

واوضح أن المهرجان هذا العام يفتح ابوابه لغير المتخصصين من الجامعات للمرة الثانية حيث تقدم للمشاهدة 77 عرض مسرحياً وانطبقت الشروط ولوائح المهرجان على 38 عرضا مسرحيا منها وعرضوا على لجنة مشاهدة واختارت 8 منهم للعرض بالإضافة إلى اختيار 8 عروض للمتخصصين.