شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل ينضم لأبطال فيلم "كتف قانونى" بطولة هالة صدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان عمرو عبد الجليل، في بطولة فيلم كتف قانوني بطولة النجمة هالة صدقي، ومن المقرر بدء فريق العمل التصوير خلال الفترة المقبلة.

يضم الفيلم عددًا كبيرًا من نجوم الكوميديا أبرزهم: هالة صدقي، سيد رجب، كريم عفيفي، محمد رضوان، شيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، والعمل يضم عدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم: إلهام شاهين، يسرا، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

يعد آخر أعمال عمرو عبد الجليل هو مسلسل الأجهر، وعرض المسلسل في السباق الرمضاني 2023، وضم عدد كبير من النجوم أبرزهم: عمرو سعد، ناهد السباعي، درة، سيد رجب، محمود قابيل، أنوشكا، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.

وأعربت الفنانة هالة صدقي، عن سعادتها بالتكريم خلال مهرجان القاهرة للدراما عن دورها في مسلسل جعفر العمدة، وخاصة أن التكريم جاء بإجماع معظم المشاركين.